Adolescente é apreendido por estupro coletivo de criança no Norte do ES

Polícia pediu internação do suspeito após ameaças de morte à vítima, feitas depois que a família denunciou o crime; menor de 14 anos foi apreendido na quinta-feira (27)

Um adolescente de 14 anos foi apreendido na quinta-feira (27), suspeito de coordenar um estupro coletivo – com outros dois menores de 11 anos – contra uma criança, também de 11 anos. O caso aconteceu em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. A apreensão foi determinada pela Justiça a pedido da Polícia Civil.

Segundo a Polícia Civil, a vítima teria sido violentada pelo adolescente de 14 anos e pelas duas crianças de 11 anos. Conforme o relato do menino, o adolescente mais velho teria coordenado o crime, não apenas participando ativamente como também coagindo os outros dois garotos a cometerem o mesmo ato.

Conforme a corporação, a irmã da vítima tomou conhecimento do caso por meio de moradores da região, que comentavam sobre o ocorrido com seu irmão. Ao ser questionada, a criança começou a chorar e confirmou os fatos, levando a irmã a registrar a ocorrência na Delegacia de Conceição da Barra.

Os investigadores informaram que, diante da gravidade dos fatos – que incluem não apenas o estupro mas também ameaças de morte contra o menino por parte do adolescente – a Polícia Civil solicitou à Justiça a internação cautelar do menor de 14 anos com o argumento de “assegurar as investigações e prevenir novos crimes”. O pedido foi acatado e cumprido na quinta-feira.

A Polícia Civil disse que o adolescente foi conduzido ao plantão da 18ª Delegacia Regional de São Mateus, e depois, encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).