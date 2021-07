Adolescente é apreendida pela PM com drogas e dinheiro em Vila Velha

Durante patrulhamento na tarde de segunda-feira (12) na Rua Rosa Amarela, em Novo México, Vila Velha, uma adolescente em atitude suspeita foi abordada pelas guarnições. Ela estava em posse de uma quantia de dinheiro, além de drogas.

No local há uma grande região de mata, muito utilizada pelos criminosos para esconder materiais ilícitos. Diante disso a cadela Kora, K9 do 4º BPM, foi encaminhada para realizar buscas no local, logrando êxito em encontrar o material apreendido que totalizou R$ 1.011,00, 60 pinos de cocaína, 21 buchas de maconha e 47 pedras de crack.

Os militares da RP 4614 encaminharam a detida e o material apreendido à Segunda Delegacia Regional de Vila Velha para prosseguimento com as medidas cabíveis ao delegado de plantão.

