Adolescente de 17 anos não perde as esperanças de encontrar uma família

Queila, que vive há anos em uma abrigo do ES, é uma das participantes da campanha Esperando Por Você.

Está no ar mais um vídeo da campanha de adoção Esperando Por Você, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A iniciativa vem ajudando grupos de irmãos e crianças com deficiência, que vivem há anos em instituições de acolhimento, a encontrarem uma família.

A jovem Queila, que já participava do projeto, está prestes a completar a maioridade, ainda tem esperanças e gravou um novo depoimento. Assista:

O juiz da Infância e Juventude, Ewerton Nicoli, que autorizou a entrada da adolescente na campanha, conta que a menina é meiga, carinhosa e cativa pela simplicidade:

“Sempre obediente e tranquila, gosta de dançar e brincar de boneca, participa de todas as atividades com interesse e alegria. Uma companhia fiel e afetuosa, que aguarda, com viva esperança, uma família real, alguém que retribua tudo o que tem a oferecer, o que revela logo pelo olhar”.

Para o magistrado, a campanha vêm produzindo resultados fantásticos, provando, a cada nova adoção, que assim como não há limite para o amor, não há para a esperança.

“Observamos com muita satisfação o grande sucesso nas adoções de crianças e adolescentes deficientes ou de idade mais avançada, permitindo a construção de famílias diferentes das normalmente idealizadas, mas famílias reais, sólidas, unidas firmemente pelos vínculos do afeto, do cuidado, do respeito e da compreensão”, destaca o juiz.

Criada pela Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA-ES), a campanha já resultou em 11 adoções finalizadas. Além disso, 9 crianças e adolescentes estão atualmente em processo de adoção, já vivendo com as famílias, e outras 09 estão em fase de aproximação com os pretendentes.

Vitória, 14 de julho de 2021

