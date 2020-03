Adolescente de 17 anos é estuprada ao voltar da escola em Colatina

A menina foi levada para uma casa abandonada no bairro Vista da Serra, bairro vizinho à escola. O homem é procurado pela polícia

As vésperas do Dia Internacional da Mulher, uma adolescente, de 17 anos, foi estuprada quando voltava da escola, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (06). O homem é procurado pela polícia.

De acordo com a polícia, a adolescente havia saído da escola, localizada no bairro Bela Vista, acompanhada de uma amiga. No caminho de volta para casa, elas foram abordadas por um homem a bordo de um carro preto e convencidas a entrarem no veículo. Uma das meninas que já tinha entrado no carro, ao perceber a situação de perigo, conseguiu fugir. A outra adolescente foi levada para uma casa abandonada no bairro Vista da Serra, bairro vizinho à escola, e acabou estuprada.

Depois de ser violentada sexualmente, a menina conseguiu fugir e avisar a família. Uma tia da adolescente registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia de Colatina. Ao delegado, a tia afirmou que a sobrinha tem déficit de atenção.

Após o crime, a adolescente foi levada para o Hospital Sílvio Avidos, onde recebeu um coquetel contra doenças sexualmente transmissíveis e também tomou a pílula do dia seguinte, contraceptivo de emergência, para não engravidar.

PM PROCURA PELO CRIMINOSO

A Polícia Militar já tem a descrição do homem, feita pela própria adolescente, e também a descrição do carro. O suspeito é procurado pela polícia. O caso também é investigado pela Polícia Civil.

(*TV Gazeta)