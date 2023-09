Adolescente de 16 anos é assassinado a tiros no Norte do ES

O adolescente Wesley Nunes dos Passos, de 16 anos, foi morto a tiros ontem, sexta-feira (28), no bairro Nova Esperança em Linhares. Ele foi encontrado caído em uma calçada, já sem vida, após os ferimentos de bala. Ainda não há informações sobre como foi o crime nem a motivação do assassinato. As informações são de A Gazeta.

Segundo a Polícia Civil, Wesley já havia sido apreendido várias vezes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Pelas infrações, ele chegou a ser internado em uma unidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), em Linhares. A última detenção e liberação foi no dia 9 de setembro deste ano, por tráfico e porte ilegal de arma de fogo.