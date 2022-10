Adolescente com autismo e esquizofrenia engravida após estupro em Linhares

Segundo a Polícia Civil, homem foi autuado por estupro de vulnerável na última sexta-feira (7) e está em um presídio na Serra

Um homem foi preso suspeito de estuprar e engravidar uma adolescente de 15 anos – diagnosticada com autismo e esquizofrenia – em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado por estupro de vulnerável na última sexta-feira (7). O bairro onde o crime ocorreu não está sendo divulgado para preservar a identidade da vítima. As informações da TV Gazeta Norte.

Uma familiar da vítima contou à reportagem quem o crime ocorreu em julho deste ano, na casa da adolescente. A jovem teria procurado um emprego em um estabelecimento comercial e depois manteve contato com o suspeito, que já chegou a dar carona para ela. “Ela própria disse que tinha sido abusada na cama da mãe e entrou em desespero”, disse a parente da menina.

LEIA MAIS:

O caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil neste mês, segundo a delegada Silvana Soeiro de Castro, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Linhares, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI).

“A escola verificou que ela tinha sintomas de gravidez e acionou o Conselho Tutelar. Após confirmado que ela estava grávida, fomos acionados para apurar o caso. Nós fizemos uma apuração para solicitar a prisão preventiva do suspeito, cumprida na última sexta-feira no local de trabalho do agressor. A vítima tem autismo, esquizofrenia e também apresenta uma mudança de personalidade, por conta do transtorno que ela tem”, disse a delegada.

O homem – que não teve a idade e o nome divulgados – está preso em um presídio na Serra.

SUSPEITA DE ESTUPRO EM FEVEREIRO

A delegada Silvana Soeiro de Castro informou que investiga uma suspeita de que a adolescente também teria sido vítima de estupro em fevereiro deste ano. Ela disse que Polícia Civil tomou conhecimento do caso após uma denúncia anônima. “Seria uma pessoa, que ameaçou, inclusive, a família – que teve até de sair do bairro onde morava. Ainda estamos apurando para identificar o suspeito”, contou a titular da Deam de Linhares.

Segundo a delegada, ainda não se sabe se a vítima sofreu outro tipo de violência sexual no intervalo de um registro para outro.

O QUE DIZ O CONSELHO TUTELAR

O conselheiro tutelar, Paulo Francisco Soares, explicou que o órgão acompanha a vítima e a família, oferecendo o apoio necessário.“Uma vez que os órgão de segurança fizeram o seu papel, ou seja, o suspeito foi preso, o Conselho Tutelar vai cuidar dessa criança com a família. Dar os devidos encaminhamentos para psicólogos, acompanhar a família no que precisar, encaminhar para o Creas, que é o órgão específico que cuida dessas demanda”, diz.

No caso de gravidez resultante de violência sexual, o procedimento de interrupção da gravidez, o aborto, é permitido no Brasil, conforme o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu em 2012.

“Existem legislações específicas para isso. A família pode decidir interromper essa gravidez. A criança que foi vítima de violência pode não ter condições de gerar essa criança. Pode vir até a óbito. Então se o médico entender que é uma gravidez de risco ou se a família entender que aquela criança não quer seguir com a gravidez, a lei permite interromper a gravidez. […] Já tem um hospital específico que encaminhamos esse tipo de demanda. Entramos em contato com a assistente social daquele hospital e ela agenda o procedimento. O Conselho Tutelar acompanha essa família até o hospital para ser feito o procedimento. Tudo dentro de um sigilo, para preservar a integridade física e mental da criança ou adolescente”, explica o conselheiro.

A reportagem também procurou o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para saber se o órgão tem ciência do caso e quais providências serão adotadas em relação à situação da adolescente. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.