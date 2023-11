Adolescente baleado pede socorro em igreja e diz ter se convertido a caminho do hospital

Um jovem e um adolescente foram baleados por um grupo de criminosos enquanto frequentavam um bar, no bairro Grande Vitória, em Vitória, na noite de sexta-feira (03). Uma das vítimas procurou socorro em uma igreja e afirmou ter se convertido a caminho do hospital. As informações são da TV Vitória.

Segundo relatos de testemunhas para a polícia, o jovem, de 23 anos, e o adolescente, de 16 anos, estavam no estabelecimento, quando um veículo com diversas pessoas teria passado em frente ao local.

Do carro, um suspeito que utilizava uma máscara desceu e disparou contra as vítimas. Apesar da tentativa de cobrir o rosto, ele foi identificado por pessoas que assistiam a cena.

Após o crime, o jovem correu no sentido Grande Vitória, para fugir dos disparos, e o adolescente correu para uma igreja evangélica, na região de Estrelinha. Na ocasião, cerca de 100 fiéis estavam cultuando, quando a vítima entrou pedindo socorro.

“No período do louvor haviam dois diáconos na entrada do templo, e de repente entrou um rapaz baleado pedindo socorro. Ele adentrou no templo e caiu totalmente desesperado. Então o pessoal que estava na porta colocou ele no carro e o socorreram”, contou Gersino Pereira do Rosário, pastor da igreja.

Ainda segundo o pastor, o adolescente teria afirmado que queria aceitar a Jesus, figura central do cristianismo, enquanto estava a caminho do hospital.

“Foram 3 pessoas que o socorreram e ele gritava muito de dor. Naquele momento, as pessoas que estavam com ele fizeram um apelo, ele pediu perdão e aceitou a Jesus como Salvador. Foi uma alegria para os que estavam presentes e um alívio, porque se partisse, ele partiria com Cristo”, disse.

Em nota, a Polícia MIlitar (PM) informou que nenhuma das vítimas têm passagem pela Justiça e ambas moram em bairros distantes de onde estavam. Agora, eles permanecem internados em hospitais de Vitória.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.