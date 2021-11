Admirador da Polícia Militar visita 4º Batalhão em Vila Velha

Kaio, admirador da PMES, visitou na manhã de ontem (10) as instalações do 4º BPM, em Vila Velha. Os familiares também estavam presentes fazendo companhia ao garoto.

Seu pai, Marcelo, não mediu esforços para realizar o desejo do filho. Ele formalizou o pedido junto à Unidade, que foi imediatamente aceito pelo comandante do Batalhão, tenente-coronel Marcelo Luiz Chisté.

O menino ficou muito contente com a visita e, logo na chegada, deu o seguinte brado: “capitão Kaio”, seguido de uma continência para os policiais que estavam no pátio. Em seguida o soldado Pacheco o recebeu e apresentou todo Batalhão para a família.

Devido a agenda cheia na data o tenente-coronel Chisté, não pôde estar presente, mas deixou seu agradecimento à família de Kaio pela admiração e respeito a instituição militar, os parabenizando pela responsabilidade com a formação do garoto, que com pouca idade já quer seguir a carreira militar.

Ao final da visita, Kaio foi recebido pela cabo Thaís, auxiliar do comandante do Batalhão, que fez a entrega de alguns presentes do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), e também do certificado de amigo do 4º Batalhão.

