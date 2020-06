Administrador e pesquisador enaltece trabalho das famílias de Santa Tereza e Santa Maria em São Mateus

.

As obras da quadra da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Ceciliano Abel de Almeida, em São Mateus, continuam sendo executadas. Nesta quarta-feira (03) foi realizado o serviço de concretagem do piso. O valor do investimento do Governo do Estado para melhoria da unidade escolar é de R$ 839 mil.

A intervenção contempla, além da construção do espaço esportivo, a urbanização da área externa, reconstrução do calçamento e reforma parcial do muro. O espaço esportivo está sendo feito em estrutura metálica para sustentação de cobertura com telha termo acústica e fechamento vertical superior em telha metálica, proporcionando, assim, maior conforto térmico para os estudantes, professores, profissionais e comunidade que utilizam o espaço.

A urbanização no entorno da quadra, além de vegetação, também contará com a instalação de equipamentos de combate a incêndio, por extintores e sistemas de sinalização de segurança, conforme normas do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES).

As obras seguem todas as orientações do Governo do Estado e da Organização Mundial da Saúde (OMS), para garantir a segurança de trabalhadores e demais pessoas envolvidas nos projetos e evitar a propagação do novo Coronavírus (Covid-19), sem aglomerações e mantendo as condições de segurança e limpeza para prevenção ao contágio.