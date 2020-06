Adiada votação de pedidos de urgência de Pazolini

.

A pauta do Expediente sujeito à deliberação trazia dois requerimentos de urgência para proposições do Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos). Entretanto, o parlamentar solicitou a baixada de pauta de ambas. “Estamos em diálogo com Dary Pagung (vice-líder do Governo na Ales); por isso, peço que os dois itens sejam retirados de pauta e apreciados na próxima segunda-feira”, disse.

O Projeto de Lei (PL) 339/2020 suspende a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) enquanto durar o estado de calamidade pública decretado em função da pandemia. Já o PL 598/2019 obriga os estabelecimentos de ensino superior a devolver o valor integral da matrícula aos alunos que desistirem de fazer o curso.

Novos projetos

No Expediente para simples despacho novos projetos começaram a tramitar. Um deles é o PL 363/2020, do Delegado Danilo Bahiense (PSL). A matéria reconhece como atividade essencial os cursos de formação profissional para o ingresso nas carreiras vinculadas à segurança pública no Espírito Santo. A proposição deve passar pelas comissões de Justiça, Cidadania, Segurança e Finanças.

Outro é o PL364/2020, do Capitão Assumção (Patriota), obriga hospitais, clínicas e estabelecimentos congêneres a disponibilizarem aos pacientes o tratamento médico denominado ozonioterapia, de caráter complementar, para os casos em que for constatada a Covid-19. A iniciativa vai tramitar pelos colegiados de Justiça, Saúde e Finanças.

Também começou a tramitar uma emenda substitutiva ao PL 347/2020, de Bruno Lamas (PSB). Projeto autoriza o Poder Executivo a executar ações de identificação, demarcação, cadastramento, registro e fiscalização dos bens imóveis do Estado e a regularizar as ocupações desses imóveis, inclusive, de assentamentos informais de baixa renda.