Adeus, cheirinho ruim! Dicas fáceis para deixar o banheiro sempre perfumado

Massageie: Promova um momento para que seu parceiro se sinta mimado através da exploração sensorial do maior órgão do corpo humano “a pele” doando a massagem pelas suas mãos ou uma versão mais apimentada como as manobras tailandesas. Não esqueça de usar um bom óleo aquecido. Se desejar uma opção aromática, a lavanda será o tempero perfeito para aflorar a sensualidade entre o casal.