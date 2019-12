Adeus, ano velho: veja 10 tendências tecnológicas que vão bombar em 2020

arrow-options Unsplash/Franck V Veja as tendências da tecnologia para 2020





Junto com o final do ano, chegam também as expectativas para o próximo. No que diz respeito à tecnologia , 2020 promete ser um ano de muitas mudanças e marcos importantes para a inovação e para a forma como consumimos essas novidades.

Separamos uma lista com as dez principais tendências da tecnologia para o ano que vem , passando por novas legislações, mudanças na forma de se pensar aplicativos e novidades no mundo dos games.

1. Celulares dobráveis

Motorola Razr chega ao Brasil logo em janeiro





Os celulares com telas dobráveis já chamaram bastante a atenção em 2019, mas o ano que vem deve abrir espaço para uma maior consolidação deste nicho no mercado. Logo em janeiro, o tão falado Motorola Razr chega ao Brasil , mas as novidades não devem parar por aí.

Este ano, a Samsung lançou o Galaxy Fold . É verdade que o lançamento não saiu como o esperado e, depois de consertar algumas falhas, a fabricante acabou vendendo o smartphone apenas em alguns países.

Para 2020, porém, a Samsung já vem desenvolvendo um novo celular dobrável que, de acordo com que prometem os rumores, será lançado globalmente ainda no primeiro semestre do ano.

2. Tecnologia 5G

Por enquanto, a tecnologia 5G está presente apenas em alguns países. No próximo ano, porém, o 5G deve chegar a mais países, trazendo uma expansão da tecnologia que deve durar pelo início da década. No início do mês, a Qualcomm disse apostar que, até 2022, celulares com suporte ao 5G já devem estar nas mãos de 1,4 bilhão de pessoas.

Mas, enquanto as fabricantes de celulares vão adicionando o suporte ao 5G em seus aparelhos, também é preciso que as redes comecem a funcionar. Aqui no Brasil, a tecnologia só chega depois que for feito o leilão das faixas de frequência .

Marcado para 2020, ele pode ser adiado sobretudo por questões relacionadas ao governo norte-americano e à tentativa da Huawei de entrar no mercado brasileiro do 5G . Com ou sem leilão, fato é que essa história de 5G ainda vai dar muito o que falar em 2020, sobretudo nacionalmente.

3. Celulares topo de linha

Todos os anos, as fabricantes trazem novos celulares para o mercado, e é claro que os topo de linha também entram nessa lista. Mas 2020 pode ser o ano de um grande salto para os celulares de última geração.

Isso porque, este ano, a Qualcomm lançou seu mais recente chipset , o Snapdragon 865 , que deve estar presente em vários celulares premium de 2020 – o Xiaomi Mi 10 é um exemplo. O Snapdragon 865 tem o processamento 20% mais rápido que sua versão anterior, o que fará com que os melhores celulares do ano tenham um desempenho bastante superior aos lançados em 2019.

Além disso, é possível que em 2020 os consumidores tenham mais opções de fabricantes produzindo celulares premium. A Motorola , que abandonou essa linha há algum tempo, deve voltar a produzir smartphones topo de linha no ano que vem, e o Motorola Razr será apenas uma das opções disponíveis.

4. Novas legislações

Conforme as tecnologias vão se desenvolvendo, os governos vão tendo que adaptar suas leis a elas. Com cada vez mais polêmicas envolvendo vazamentos de dados , a tendência é que os legisladores se preocupem com a segurança dos usuários.

Aqui no Brasil, por exemplo, o ano será marcado pela Lei Geral de Proteção de Dados , que entrará em vigor em 2020 – embora já existam projetos de lei tentando alterar esta data. Aprovada em 2018, a lei passará a valer trazendo mais regulamentações sobre o uso de dados de usuários, e colocando mais responsabilidade nas empresas em caso de vazamentos.

5. Superapps

Superaplicativos vêm se tornando tendência no mundo todo. A novidade trata-se, basicamente, de um aplicativo que oferece os mais variados serviços, e a vantagem é que o usuário pode resolver tudo o que precisa dentro de um só app.

Na China, por exemplo, a onda dos superapps já é realidade, e o aplicativo WeChat é um exemplo disso. Ele, que começou como um aplicativo de mensagens, hoje já permite que os usuários façam pagamentos, peçam comida, façam compras e até paquerem.

E 2020 tem tudo para ser o ano em que os superapps vão entrar com mais força nas conversas sobre tecnologia e, sobretudo, nos celulares das pessoas. Aqui no Brasil, por exemplo, a Rappi vem tentando se tornar um superapp.

A startup colombiana chegou por aqui oferecendo serviço de entrega, e hoje já permite que usuários aluguem patinetes, façam pagamentos e chamem táxis – e o objetivo é adicionar cada vez mais funcionalidades à plataforma.

6. PlayStation 5

Design do novo PlayStation já vazou





Com longos períodos de tempo entre um lançamento e outro, a Sony costuma deixar seus fãs ansiosos pela chegada do próximo PlayStation . A quarta geração do console foi lançada no longínquo 2013, e 2020 é o ano de mais um lançamento.

O PlayStation 5 está previsto para ser lançado no final do ano, mas com certeza ouviremos falar muito dele até lá. Alguns vazamentos já mostram o design e as especificações do console , e ao longo do ano as informações ficarão mais próximas da realidade a ser apresentada pela Sony.

7. Redes sociais

O TikTok deve fazer ainda mais sucesso em 2020





As redes sociais , principalmente as de Mark Zuckerberg , tem dado muito o que falar nos últimos anos. Isso provavelmente continuará a acontecer em 2020, mas também é esperado que o ano seja marcado pelo surgimento ou ascensão de novas redes sociais.

Uma tendência muito forte, sobretudo no Brasil, é de que o TikTok se torne mais popular. A rede de compartilhamento de vídeos curtos já faz sucesso em muitos países, sobretudo entre o público teen.

Por aqui, o adolescentes ainda dominam muito a plataforma, mas a expectativa é que, nos próximos meses, os adultos também passem a olhar para o TikTok como uma nova forma de se comunicarem online.

8. Guerra dos streamings

A Netflix já deixou de ser o único serviço de streaming disponível





Talvez você não tenha se dado conta, mas a guerra entre os serviços de streaming já começou. Se o mercado antes era dominado apenas pela Netflix , hoje há mais opções para confundir o consumidor, como Amazon Prime Video, HBO Go e Globoplay.

A briga acontece porque as plataformas têm criado conteúdos próprios para manterem seus clientes fiéis e, se você gosta de muitas séries e filmes diferentes, assinar mais de um serviço de streaming acaba sendo inevitável – e caro.

Em 2020, novas plataformas chegarão ao mercado nacional, como Disney +, e outras chegaram recentemente, como a Apple Tv +. Mundialmente, HBO e NBCUniversal também pretendem lançar novos serviços de streaming.

No ano que vem, a competição deve se acirrar entre as plataformas, e as discussões sobre o tema também estarão em alta, já que a tendência é que a pirataria aumente e que os consumidores fiquem ainda mais em dúvida sobre quais serviços assinar.

9. Blockchain

Hoje, já se fala muito sobre Blockchain , a tecnologia por trás do Bitcoin . Mas muito mais do que tornar viável a existência de criptomoedas , o Blockchain também é uma forma muito segura e rápida de realizar transações hoje muito burocráticas, como serviços de cartório e contratos.

A promessa de que o Blockchain irá revolucionar a forma como se pensa as relações e processos existe faz tempo, mas isso vem se tornando cada dia mais sólido. Em 2019, por exemplo, foi feita a primeira certidão de nascimento e o primeiro casamento utilizando a tecnologia.

Em 2020, é esperado que esse tipo de processo ocorra com mais frequência, e que o Blockchain seja utilizado para mais funcionalidades diferentes, diminuindo a burocracia de muitas formas.

10. Computação quântica

Sundar Pichai com o computador quântico da Google





Depois que o Google alegou ter atingido a chamada supremacia quântica e a IBM ter discordado, as discussões sobre o tema devem seguir acaloradas em 2020. Mas mais do que uma guerra entre empresas, a tendência é que o ano que vem seja marcado por inovações trazidas pela computação quântica.

A verdade é que apesar de parecer coisa de filme de ficção científica, a computação quântica já existe e é marcada pelo rápido processamento de informações. Isso pode gerar benefícios para diversos ramos, desde a medicina até o mercado financeiro, descobrindo novos medicamentos ou analisando riscos de aplicações. E é esse tipo de descoberta que podemos ver surgir em 2020.

Depois de anunciar a supremacia quântica, o Google afirmou que a tecnologia está disponível para pesquisadores e empresas que queiram fazer uso da computação quântica para alavancar suas pesquisas. Boas descobertas podem sair desse encontro.