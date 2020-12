Aderes seleciona entidade para administrar unidade móvel e comercializar produtos

A Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes) abriu edital de chamamento público com objetivo de selecionar instituição para administrar uma unidade móvel, que vai divulgar e comercializar produtos dos empreendimentos da Economia Solidária, Agricultura Familiar e Artesanato Capixaba, com o propósito de gerar renda para os pequenos negócios.

Os interessados em participar da seleção podem se inscrever até o próximo dia 27 de dezembro. As propostas podem ser entregues, presencialmente, no Protocolo da Aderes, que fica na avenida Nossa Senhora de Penha, 714, 5ª andar, do Ed. RS Trade Tower, Praia do Canto, Vitória, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 18 horas, exceto nos feriados.

Outra opção para enviar as propostas, é utilizando os Correios, por meio do SEDEX, com aviso de recebimento (AR.), devendo a correspondência obedecer ao prazo estabelecido e conter os documentos exigidos em envelope opaco, individual lacrado e identificado com remetente e destinatário.

Para participar da seleção a instituição deve ser Pessoa Jurídica de Direito Privado sem fins lucrativos, estabelecida no Estado há, no mínimo, dois anos; ter cartão de CNPJ ativo da entidade; atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica, de experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante, além de comprovar que a entidade funciona no endereço por ela declarado. O prazo da parceria entre a Aderes e a entidade será de 12 meses, podendo ser prorrogado.

As propostas deverão contemplar ao menos uma microrregião de atendimento, como por exemplo, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana, cinco dias da semana, com no mínimo 6 horas de atendimento. O valor global máximo oferecido para essa parceria será de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Edital Completo

Veja edital completo aqui

Assessoria de Comunicação da Aderes

Débora Pedroza

[email protected]