Aderes entrega equipamentos de padaria para associações de Barra de São Francisco

A Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes) entregou, na última quinta-feira (03), máquinas e equipamentos de padaria para duas associações de Barra de São Francisco, região noroeste do Espírito Santo: a Associação de Moradores e Empreendedores da Vila Luciene (Amevil) e Associação de Pequenos Produtores Rurais do Córrego do Itá.

Cada associação recebeu um “Kit Padaria”, composto por 13 itens, sendo: assadeira semirrápida; cilindro elétrico laminador; modeladora de pão e outras massas; divisora de massas pão francês; batedeira planetária; forno turbo, forno turbo gás; balança eletrônica em inox; armário para pão francês com assadeira; armário para pão doce com assadeiras; freezer doméstico; processador de alimentos com sete discos e liquidificador.

Para o diretor-presidente da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho, a entrega das máquinas e equipamentos de padaria para as associações será imprescindível para o aumento da produção e para a comercialização dos produtos que vão ser feitos.

“Essa é mais uma entrega do Governo do Estado, por meio da Aderes, que vai permitir aos produtores rurais dessas associações, aumentar a produção e comercializar diversos produtos, contribuindo com a geração de trabalho e renda. Esperamos que os empreendedores façam um excelente uso desses equipamentos e alcancem muito sucesso em suas atividades”, destacou Gavini.

Para a vice-presidente da Associação de Pequenos Produtores Rurais do Córrego do Itá, Sieglinde Gertrudes Saar de Andrade, os benefícios que os equipamentos vão trazer para nossa associação são inúmeros. “A gente não tem palavras para agradecer essa ação da Aderes”, disse a produtora rural.

Já o diretor da Associação do Itá, Adair Luiz de Andrade, os empreendedores rurais receberam uma verdadeira fábrica de massas. “A nossa associação precisava muito desses equipamentos para agregar valor aos nossos produtos, essa ação é muito importante para nós e até para o nosso município, já que fizemos muitos cursos e agora vamos poder colá-los em prática”, afirmou o produtor Adair Luiz.

O presidente da Associação de Moradores e Empreendedores da Vila Luciene (Amevil), Vaury Alves Porfírio, parabenizou o Governo do Estado, por meio da Aderes, pelo incentivo ao pequeno empreendedor. “Acabamos de receber aqui na nossa sede os equipamentos de padaria e somos muito agradecidos por essa ação”, frisou.

As associações de Barra de São Francisco foram vencedoras do edital de chamamento público aberto pela Aderes, com a finalidade de entregar os equipamentos para os empreendedores rurais. Essa ação é fruto do convênio de Ações Integradas, número 828353/16, uma parceria com o Governo Federal que tem o objetivo de fortalecer, estruturar fisicamente e desenvolver o associativismo junto aos empreendedores urbanos e rurais das micro e pequenas empresas e dos microempreendedores do Estado.

Saiba Mais:

Equipamentos entregues do Kit Padaria:

1- Assadeira semirrápida;

2- Cilindro elétrico laminador;

3- Modeladora de pão e outras massas;

4- Divisora de massas pão francês;

5- Batedeira planetária;

6- Forno turbo;

7- Forno turbo gás;

8- Balança eletrônica em inox;

9- Armário para pão francês com assadeira;

10- Armário para pão doce com assadeiras;

11- Freezer doméstico

12- Processador de alimentos com sete discos;

13- Liquidificador.

