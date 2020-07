Aderes entrega cestas básicas para modulistas dos terminais do Transcol e paneleiras

.

Promovendo ações que possam combater os impactos econômicos provocados pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), o Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), entregou, nessa terça-feira (07), 50 cestas básicas para modulistas dos terminais de integração do Sistema Transcol.

A ação aconteceu no Terminal de Laranjeiras, na Serra, e contou com as presenças da vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes, do diretor presidente da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho, além do diretor-presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), Raphael Três.

Segundo a vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes, essa ação é muito importante por atender a microempreendedores que estão sofrendo com a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). “Nós sabemos que nesse tempo de pandemia, a renda dos modulistas foi prejudicada, com a redução da circulação de pessoas nos terminais. Queremos com esta ação poder amenizar as necessidades e as dificuldades que essas pessoas enfrentam” afirmou

Para a modulista do terminal de Laranjeiras Creuza Maria dos Santos, essa ajuda da Aderes é muito importante para a categoria. “Fico emocionada em receber essa ajuda. Essa pandemia tem prejudicado muito o nosso trabalho, mas sabemos que não estamos sozinhos”, disse.

Valdecir José Jorge é modulista do terminal de Carapina, na Serra, há 30 anos. “A renda dos modulistas caiu muito. A minha caiu quase a zero. E a entrega dessa cesta é muito importante para nós. Está evitando que a gente passe fome nesse momento difícil”, disse satisfeito.

Os modulistas que atuam nos terminais do Transcol também tiveram o prazo de permanência nesses locais prorrogados pela Ceturb-ES. Inicialmente, o acordo estabelecia um prazo até o dia 03 de julho, mas, por conta da pandemia, esse prazo foi estendido por mais 90 dias.

O prazo de três meses, contados a partir do dia 03 de julho de 2020, foi definido em equivalência ao tempo da decretação de calamidade pública em saúde pelo Estado. A prorrogação valerá pelo tempo em que o estado de calamidade persistir. Ao mesmo tempo, estão sendo verificadas alternativas.

Além disso, foi disponibilizado para os empreendedores uma van da Aderes com agentes de crédito, que prestaram informações e orientações sobre as linhas de crédito disponíveis para a categoria.

O diretor-presidente da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho, disse que neste momento estão sendo atendidos 50 modulistas que se encontram com mais dificuldade. Além disso, existe um planejamento de treinar esses empreendedores em outras atividades para que eles possam voltar para o mercado e produzir. “Nessa primeira fase, a Aderes cuidou para colocar na mão desses empreendedores as cestas de alimentos e microcrédito. Já na próxima fase vamos orientá-los por meio de consultorias para que possam voltar para o mercado e produzir”, afirmou o presidente.

Concluída a ação com os modulistas, a vice-governadora e o diretor-presidente da Aderes partiram para a Associação das Paneleiras de Goiabeiras, onde foram entregues mais 68 cestas, a terceira entrega feita durante a pandemia.

Para Berenicia Correa Nascimento, presidente da Associação das Paneleiras, a ação foi extremamente importante e ajudou bastante a categoria. “Poder expressar nossas necessidades no dia em que se comemora o dia das paneleiras (07/07) foi muito relevante para nós e a atenção que estamos recebendo é gratificante”, disse a paneleira.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Aderes

Débora Pedroza

99309-8431

[email protected]

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Vice-Governadoria

Íris Carolina Miguez

(27) 3636-1446 / 98868-1847

[email protected]