Adélio diz ter “desistido” de matar Bolsonaro após ser medicado na prisão

Reprodução / Instagram Candidato do PSOL recebeu o apoio de mais duas siglas

Candidato do PSOL ao cargo de prefeito de São Paulo , Guilherme Boulos recebeu o apoio de mais duas siglas no embate contra Bruno Covas (PSDB-SP) no 2° turno. Nesta segunda-feira (16), tanto o PDT, via presidente Carlos Lupi e Ciro Gomes, quanto o PCdoB, por meio do candidato derrotado no pleito paulista Orlando Silva, confirmaram o apoio ao psolista.

Em postagem nas redes sociais, Silva informou sobre a decisão e disse que o importante no 1° turno foi “derrotar Bolsonaro”: “agora é construir um projeto popular que priorize emprego e renda e faça de São Paulo uma cidade livre do racismo. Vamos juntos!”.

URGENTE!!! O PCdoB decidiu apoiar a candidatura de @GuilhermeBoulos e @luizaerundina à Prefeitura. Foi importante derrotar Bolsonaro no 1º turno! Agora é construir um projeto popular que priorize emprego e renda e faça de São Paulo uma cidade livre do racismo. Vamos juntos! — Orlando Silva 65 (@orlandosilva) November 17, 2020

A publicação recebeu resposta de Boulos , que agradeceu o apoio: “vai ser um orgulho estarmos juntos por um projeto popular, democrático e antirracista em São Paulo. Vamos virar!”.

Já a confirmação do PDT, de Ciro e Lupi, deve ocorrer nesta terça-feira (17), segundo informa o blog do jornalista Lauro Jardim, mesma data em que Márcio França e o PSB, também derrotados no pleito, também devem encaminhar definição sobre o apoio no 2° turno .