The Music Journal Brazil Adele fica no topo da Billboard Hot 100 pela quinta semana com “Easy on Me”

Adele conquistou pela quinta semana o topo de canções da Billboard Hot 100 com Easy on Me. A faixa alcançou as marcas de música mais transmitida e mais vendida da semana, além de o hit mais ouvido nas rádios.

A música premiada da cantora faz parte do seu novo álbum 30 , lançado em 19 de novembro pela Sony Music , via Columbia Records . Desde seu lançamento até o presente momento, o novo disco de estúdio da cantora alcançou o primeiro lugar da parada de álbuns da Billboard e, além disso, a faixa Oh My God alcançou o 5º lugar na Billboard Hot 100.

O Hot 100 combina streaming americano de todos os gêneros da música para o ranqueamento, desde áudio oficial, vídeo oficial até airplay de rádio e dados de vendas. Easy on Me , lançado em 15 de outubro, atraiu 93,2 milhões de impressões de audiência de airplay de rádio, 37,5 milhões de streams nos Estados Unidos e vendeu mais de 27.600 downloads.

O rastreamento das informações foi feito entre os dias 19 e 25 de novembro , de acordo com a MRC Data.