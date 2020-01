Adelaide leva Justina de volta para casa em “Éramos Seis” e aborrece a mãe

Em “Éramos Seis”, a tensão entre Emília (Susana Vieira) e Adelaide (Joana de Verona) aumentará nos próximos capítulos da novela da Globo . Isso porque a moça desobedecerá uma das mais importantes ordens da mãe.

Adelaide (Joana de Verona)





Depois de sobrevoar a cidade de Itapetininga em ” Éramos Seis “, a moça surpreendeu Justina (Julia Stockler) e a levou para “voar” no céu da cidade, como ela sempre quis fazer. Então, Adelaide resolveu levar a irmã de volta para casa, em São Paulo.

Ao chegarem lá, as duas vão se deparar com a fúria de Emília , que brigará com a primogênita, dizendo que aquele não era o momento certo de trazer Justina de volta para casa em ” Éramos Seis “.