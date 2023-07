Acusado de homicídio no Espírito Santo é preso na Bahia

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, em conjunto com a equipe da Polícia Civil de Caravelas, na Bahia, prendeu um homem de 23 anos, acusado de matar a testemunha de um crime, ocorrido no bairro Jardim Bela Vista, também na Serra. Ele foi detido enquanto tentava obter uma prótese mecânica no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), localizado em Caravelas, na Bahia.

A ação ocorreu nessa segunda-feira (03), sob o comando do delegado Marco Antônio de Oliveira Neves, da Polícia Civil da Bahia, em conjunto com o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori.

Após uma troca de informações entre as duas equipes, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto contra o detido, expedido pelo juízo 3ª Vara Criminal Serra.

A equipe do Serviço de Investigação de Caravelas iniciou as averiguações com a finalidade de localizar e prender o foragido que a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra informou estar escondido naquele Estado.

A Polícia Civil Baiana descobriu que o suspeito estava residindo no bairro São Judas Tadeu II, na cidade de Caravelas, na Bahia e, que estaria tentando com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a obtenção de uma prótese mecânica, pois uma de suas pernas é amputada.

Nesta segunda-feira (03), foi realizada campana em frente ao INSS, e no momento em que o investigado se encontrava no local para atendimento, a equipe de Policiais Civis realizou a prisão.

O crime

O mandado de prisão foi aberto após o detido matar um jovem, no bairro Jardim Bela Vista, no município da Serra, no dia 30 de novembro de 2019. Roberto Ferreira Nascimento, de 22 anos, foi morto após presenciar uma tentativa de homicídio cometida pelo investigado. “O suspeito estava sendo investigado pelo crime de homicídio qualificado. Segundo investigações, após o crime o homem estaria foragido no município de Caravelas na Bahia”, disse o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori.

