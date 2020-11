Acusado de assassinar ex-namorada é condenado a 23 anos e tem prisão decretada pela justiça

O Tribunal do Júri condenou, nesta quinta-feira (12/11), o réu Luiz Cláudio Ferreira Sardenberg a 23 anos de prisão pelo crime de homicídio contra a sua ex-namorada Gabriela Regattieri Chermond.

O julgamento foi realizado pela 1ª Vara Criminal de Vitória, privativa do júri, nos dias 10, 11 e 12 de novembro. Após os três dias de julgamento, o réu foi considerado culpado pelo crime de homicídio consumado, com motivo torpe e praticado por meio cruel e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Diante da decisão dos jurados, o juiz André Guasti Motta, que presidiu o júri, proferiu a sentença, estabelecendo a pena definitiva em 23 anos e 3 meses de reclusão.

Ao dosar a pena, o juiz considerou, entre outros fatores, que: “a vítima teve sua vida encerrada prematuramente quando tinha apenas 19 anos de idade, tendo o acusado interrompido uma vida repleta de possibilidades e perspectivas. Além disso, deve-se considerar que este crime resultou em consequências drásticas para os familiares da vítima, os quais sofreram e continuarão a sofrer por um crime que subverte a ordem natural da vida, circunstância que merece maior reprovação, a justificar a análise negativa dessa circunstância”, destacou.

Na sentença, o magistrado determinou, ainda, a imediata execução da pena, ou seja, o início imediato do cumprimento da mesma, e expediu mandado de prisão em desfavor do réu.

Segundo o magistrado, todo o julgamento ocorreu com muita tranquilidade, principalmente em razão da conduta adotada pelas partes durante toda sessão e, ainda, em virtude do excelente trabalho realizado pela equipe da 1ª Vara Criminal de Vitória, que auxiliou o magistrado que presidiu o júri.

Confira o inteiro teor da sentença no link: http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/01_Sent_Juri_Plen_Condenat_121_p2_I_III_IV.pdf

Entenda o caso Trata-se do julgamento de Luiz Cláudio Ferreira Sardenberg, réu em processo que apura o envolvimento dele na morte da ex-namorada Gabriela Regattieri Chermond, ocorrida em 1996, em edifício situado na Av. Dante Michelini, em Vitória. O corpo da jovem foi encontrado, na madrugada do dia 20 para o dia 21 de setembro caído no pavimento superior do prédio. O crime causou muita comoção no Estado e teve repercussão nacional, especialmente pela idade da vítima, que tinha 19 anos quando o fato ocorreu. O ex-namorado da vítima foi denunciado como suposto autor do crime, vindo a se tornar réu no processo que apura a morte de Gabriela Chermond e a responder perante o tribunal do júri.

Processo nº 1137861-14.1998.8.08.0024

Vitória, 13 de novembro de 2020

