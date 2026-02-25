Acusado de ameaçar grávida durante roubo é preso após 3 anos foragido no ES

Um homem de 33 anos, foragido da Justiça de Conceição do Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi preso na madrugada desta quarta-feira (25) no município de Marilândia, no Norte do Estado.

Segundo a Polícia Civil, Weverton Ferreira de Oliveira estava escondido há cerca de três anos na localidade de Taquaruçu, zona rural do município.

Ele é acusado de participar do roubo do celular de uma mulher grávida, em 2018, com a ajuda de um adolescente. Na ocasião, conforme a investigação, a vítima foi ameaçada de morte, assim como o bebê que ela esperava.

Nome falso e denúncias

Ainda de acordo com a Polícia Civil, durante o período em que permaneceu foragido, o suspeito utilizava o nome falso de “Juninho” para tentar despistar a identificação.

As investigações apontam que ele teria se envolvido com o tráfico de drogas na região, o que motivou denúncias anônimas. A partir das informações recebidas, os policiais realizaram diligências e confirmaram a verdadeira identidade do homem.

Prisão e encaminhamento

Contra Weverton havia um mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de Conceição do Castelo.

Após a captura, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Colatina, onde permanece à disposição da Justiça.

O suspeito deverá responder pelos crimes de extorsão majorada e corrupção de menores.

