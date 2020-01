Acusado de agredir ex-vocalista de sua banda, Ximbinha já tem substituta

A nova cantora do Cabaré do Brega, banda de Ximbinha, será a amapaense Jessica Rodrigues, de 28 anos. A estreia dela será no próximo sábado (18), em um show no Maranhão. Já na segunda (20), ela sobe ao palco no Pará.

Leia também: Ximbinha é acusado de ter agredido a ex-vocalista de sua banda Cabaré do Brega

arrow-options Reprodução/Instagram Ximbinha





Leia também: Ximbinha aparece de visual novo após implante capilar:’ Vou ficar cabeludo’

Assim como Ximbinha , ela é focada em forró e é bem conhecida na região Norte do País. Além disso, Jéssica Rodrigues cursa a faculdade de Farmácia em Macapá.

Leia também: Climão! Joelma encontra ex-suposto affair de Ximbinha em show

Todavia, em meio a boa nova, Ximbinha enfrenta uma acusação de agressão. O caso veio à tona recentemente após o ex-deputado Wlad Costa afirmar que o ex-marido de Joelma teria agredido a cantora Carla Maués, que há cerca de uma semana se desligou dos vocais do Cabaré do Brega .