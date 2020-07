Acusada de tráfico, miss bumbum tentou tirar roupa ao ser presa

Reprodução/Instagram Liliane Ventura e Anitta





Lembrada até hoje por conta de seu bom desempenho na bancada do extinto telejornal “Aqui Agora”, que estreou no SBT em 1991 e ficou no ar até 1997, Liliane Ventura não foge da raia, tampouco faz a linha com quem se mostra indiferente ao discurso bolsonarista. Quem a acompanha nas redes sociais sabe muito bem disso! Na nova atualização de seu canal no YouTube, a jornalista repercutiu a fala da cantora Anitta contra o Presidente da República durante uma live com a apresentadora Laura Tobón, para o “E! Latin America”, e a descreveu como “aquela que não sabe nem o que é um senador e o que faz um deputado”.

Em outro momento, relembrou a resposta da dona do hit “Show das Poderosas” quando questionada sobre o que gostaria de mudar no Brasil. “‘Ah, gostaria de trocar o presidente’. Anitta, você gostaria de substituir o presidente? Você continua tentando lacrar, porque seu bumbum é grandão e rebolativo, mas sua cabecinha é deste ‘tamanhinho’. Recentemente nós ficamos sabendo que você sequer sabe a diferença entre um senador e um deputado, e quer falar das atribuições de um presidente? Também seria pedir muito, né, gente? Não sei nem se ela sabe o que faz um vereador na cidade dela. De verdade, Anitta, não vou criticá-la pelo seu desconhecimento, porque tem muita gente que não entende de política e que não frequentou a escola. Eu acho que você frequentou, mas faltava às aulas ou cabulava. Enfim, isso não tem problema nenhum”, disse, em tom de ironia.

Para Liliane, “desvalorizar o Brasil foi o que me deixou louca. Isso se chama falta de educação e de patriotismo”. Mas não parou por aí, não. Sobrou até para o youtuber Felipe Neto, que está em pé de guerra com a atriz Antonia Fontenelle e virou alvo de um movimento de mães, que já conta com grande repercussão. “Isso é assunto? Ah, já sei! Você é da turminha do Felipe Neto, que vai lá para o ‘The New York Times’ gravar vídeo e destacar que o país está largado, que a Floresta Amazônica está abandonada, aquelas patacoadas todas. Ele, que, aliás, está sendo alvo de uma campanha da qual estou participando — ‘Mães contra Felipe Neto’ —, porque, na hora de falar pornografia, bagunçar e tentar acabar com a família brasileira, se propõe muito bem, o que não é muito diferente da Anitta. Talento para rebolar não é talento, né, gente? Rebolar, rebolamos todos nós! Uma coisa é rebolar como as donas de casas fazem, já que elas têm que ser produtivas, bem-humoradas e ainda atrativas para os parceiros”, finalizou.