Acumulou! Ninguém acerta os seis números e Mega-Sena vai a R$ 47 milhões

Agência Brasil Mega-Sena acumulou e deve pagar prêmio de R$ 47 milhões na quarta-feira (26)

No sorteio realizado na noite deste sábado (22), nenhum sortudo acertou as seis dezenas do concurso 2.292 da Mega-Sena, que tinha prêmio estimado em R$ 40 milhões, fazendo o valor acumular. A estima é que o próximo prêmio, de sorteio a ser realizado na quarta-feira (26), seja de R$ 47 milhões.

Neste sábado, as dezenas da Mega-Sena sorteadas no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, foram 6-16-18-33-42-57, e ninguém levou o prêmio máximo.

94 apostadores acertaram 5 números e levaram R$ R$ 36.313,40 cada (quina), e 5865 apostas ganhadoras acertaram 4 dezenas (quadra), levando R$ 831,43 cada uma.

O próximo sorteio será realizado na quarta, às 20h, também no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

Como apostar

Para apostar na Mega, o participante deve escolher de 6 a 15 números nas lotéricas credenciadas pela Caixa ou no site especial de loterias do banco. A aposta simples, com 6 números, custa R$ 4,50, e é possível apostar até 19h de quarta, tanto online quanto nas lotéricas.