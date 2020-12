AÇÚCAR/CEPEA: Valor médio volta a cair no spot paulista

Cepea, 22/12/2020 – A média semanal dos preços do açúcar cristal praticados no mercado spot de São Paulo voltou a cair na última semana, invertendo o cenário de alta que vinha sendo observado desde julho/20. Segundo pesquisadores do Cepea, mesmo com a oferta ainda restrita do cristal para o mercado doméstico, a baixa demanda fez com que algumas usinas paulistas fossem mais flexíveis, negociando a valores mais baixos. De fato, compradores têm se mostrado abastecidos desde o início deste mês, devido ao bom volume negociado em outubro e novembro. De 14 a 18 de dezembro, a média do Indicador CEPEA/ESALQ, cor Icumsa de 130 a 180, mercado paulista, foi de R$ 108,02/saca de 50 kg, queda de 1,85% em relação ao anterior (de 7 a 11 dezembro, que foi de R$ 110,05/saca de 50 kg). Fonte: www.cepea.esalq.usp.br