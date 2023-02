AÇÚCAR/CEPEA: Spot paulista registra valores em alta na semana passada

Cepea, 23/02/2023 – Os valores do açúcar cristal branco estiveram em elevação na última semana, de acordo com informações do Cepea. A sustentação aos preços segue justificada pela menor disponibilidade do açúcar de melhor qualidade (tipo Icumsa até 180) no spot do estado de São Paulo. De 13 a 17 de fevereiro, a média do Indicador CEPEA/ESALQ, cor Icumsa de 130 a 180, foi de R$ 133,28/saca de 50 kg, avanço de 1,59% em relação à da semana anterior (de R$ 131,18/sc). Especificamente no encerramento da semana, a demanda se enfraqueceu, levando algumas usinas a ceder nos preços de venda. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

