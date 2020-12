AÇÚCAR/CEPEA: Procura diminui, mas cotações seguem firmes

Cepea, 15/12/2020 – A demanda por açúcar cristal vem se mantendo relativamente baixa no mercado spot paulista. Ainda assim, a maioria das usinas continua firme no preço pedido pelo adoçante, especialmente para o do tipo Icumsa 150, e disponibilizando baixo volume no mercado doméstico. Na sexta-feira, 11, especificamente, os valores do cristal registraram queda expressiva, mas esse movimento pode ter sido pontual, considerando-se que algumas usinas desovaram lotes remanescentes de açúcar, cor Icumsa 180, da safra passada (2019/20) a valores inferiores aos praticados para o açúcar da atual temporada 2020/21. Assim, mesmo com a forte queda de 5,74% na sexta-feira, a média do Indicador CEPEA/ESALQ, cor Icumsa de 130 a 180, mercado paulista, na semana passada (de 7 a 11 de dezembro, R$ de 110,05/saca de 50 kg, superou em 0,53% a do período anterior. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br