AÇÚCAR/CEPEA: Preço médio tem leve alta em SP

Cepea, 23/05/2023 – O Indicador do açúcar cristal branco CEPEA/ESALQ, cor Icumsa de 130 a 180, voltou a subir no mercado paulista na última semana. De 15 a 19 de maio, a média do Indicador foi de R$ 149,13/saca de 50 kg, alta de 0,29% em relação à da semana anterior. De acordo com colaboradores do Cepea, usinas continuam priorizando a entrega do açúcar já contratado, tanto para o mercado interno quanto para o externo, e há poucos lotes do cristal Icumsa até 180 disponíveis para venda à pronta-entrega, sustentando os valores. A paridade da exportação também tem dado apoio para o aumento dos preços do cristal no mercado interno. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado