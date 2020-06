AÇÚCAR/CEPEA: Preço interno volta a remunerar mais que exportação

.

Cepea, 9/6/2020 – A média semanal dos preços do açúcar cristal no mercado spot de São Paulo está em alta neste início de junho. No início da semana passada, a movimentação foi calma, e algumas usinas chegaram a ceder um pouco nos valores de suas ofertas. Com o passar dos dias, no entanto, as negociações foram se aquecendo, e maiores volumes do cristal para pronta entrega foram captados pelo Cepea. De 1ª a 5 de junho, a média do Indicador CEPEA/ESALQ, cor Icumsa de 130 a 180, mercado paulista, foi de R$ 76,43/saca de 50 kg, avanço de 1,29% em relação à média registrada entre 25 e 29 de maio. Durante todo o mês de maio, cálculos do Cepea mostraram que o mercado externo remunerou mais que o spot paulista. Na primeira semana de junho, no entanto, a alta dos preços domésticos do açúcar foi suficiente para recuperar a vantagem sobre as exportações, por mais que as cotações do açúcar demerara na Bolsa de Nova York também tenham subido nos últimos dias. Apesar dessa inversão de cenário, as exportações de açúcar continuam aquecidas, e a tendência de algumas usinas é de diminuir a quantidade de cristal ofertada no mercado spot. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br