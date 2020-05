AÇÚCAR/CEPEA: Preço do cristal se enfraquece no spot de SP

.

Cepea, 19/5/2020 – As estimativas brasileira e mundial de trigo seguem otimistas. No Brasil, os preços atrativos devem resultar em maior área alocada à cultura. No Paraná, o semeio alcançou mais de 1/3 da área prevista, e as lavouras apresentam boas condições. Dados da Conab apontam que, por enquanto, a área de trigo no País deve ser de 1,09 milhão de hectares, 2,4% maior que a da temporada anterior. As áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina devem se manter estáveis, enquanto a do Paraná deve crescer 5,5%. Em temos mundiais, dados do USDA sinalizam que a produção de trigo deve aumentar, assim como o consumo, as vendas e os estoques do cereal – a produção mundial está prevista em 768,5 milhões de toneladas – novo recorde –, aumento de 0,5% frente à do ano anterior. Quanto aos preços, seguem em alta no Brasil, influenciados pela baixa oferta doméstica. Diante disso, as médias continuam renovando as máximas nominais da série histórica do Cepea. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br