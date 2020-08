AÇÚCAR/CEPEA: Preço do cristal permanece em alta neste início de agosto

.

Cepea, 11/8/2020 – A comercialização de trigo no mercado interno segue pontual, e produtores estão atentos ao clima no Sul do País. Apesar de as lavouras apresentarem boas condições, a baixa umidade verificada nas últimas semanas começa a preocupar triticultores. Previsões indicam chuvas para os próximos dias, o que dá certo alívio. Ainda assim, agentes, especialmente do Paraná, indicam possíveis reduções na oferta e na qualidade. Quanto aos preços, estão firmes, sustentados pela valorização do dólar. Entre 31 de julho e 7 de agosto, a moeda norte-americana avançou 4%, fechando a semana a R$ 5,42. No mesmo período, as cotações do trigo no mercado de balcão (valor pago ao produtor) subiram 0,57% no Rio Grande do Sul e 0,26% no Paraná. No mercado de lotes, os aumentos foram de 0,92% em São Paulo, de 0,79% no Rio Grande do Sul e de 0,63% no Paraná. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br