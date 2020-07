AÇÚCAR/CEPEA: Mercado começa a semana com baixa liquidez, mas se aquece ao longo do período

.

Cepea, 14/07/2020 – O mercado spot de açúcar cristal, no estado de São Paulo, iniciou a semana passada com baixa liquidez. A movimentação foi melhorando a partir da quarta-feira, 8, com aumento nos volumes negociados. Assim, enquanto na terça-feira, 7, o Indicador CEPEA/ESALQ caiu 1,12% frente ao dia anterior, voltando a fechar na casa dos R$ 75/saca de 50 kg, nos dias seguintes, se recuperou, encerrando a semana no patamar de R$ 77/sc. De 6 a 10 julho, a média do Indicador CEPEA/ESALQ, cor Icumsa de 130 a 180, mercado paulista, foi de R$ 76,74/saca de 50 kg, alta de 0,7% em relação à anterior (de R$ 76,21/saca de 50 kg de 29 de junho a 3 de julho). Mesmo com a maior produção de açúcar nesta temporada 2020/21, as exportações seguem aquecidas, o que tem dado suporte aos preços domésticos. Desde abril/20, início oficial da safra 2020/21, as médias mensais do Indicador CEPEA/ESALQ estão acima das praticadas no mesmo período da temporada passada, em termos reais (valores deflacionados pelo IGP-DI base junho/20). Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br