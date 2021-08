AÇÚCAR/CEPEA: Indicador se mantém em alta neste início de agosto

Cepea, 10/08/2021 – O Indicador CEPEA/ESALQ do açúcar cristal segue firme no mercado spot do estado de São Paulo, operando acima dos R$ 120,00/saca de 50 kg, ou seja, em patamares recordes nominais da série histórica do Cepea. Segundo pesquisadores do Cepea, o movimento e alta está atrelado à restrição da oferta do adoçante na atual safra 2021/22, que, vale lembrar, vem sendo prejudicada pelo clima seco e frio. Ainda para este mês, estão previstas ocorrências de outras geadas, o que pode resultar em novos impactos sobre as lavouras de cana-de-açúcar da região Centro-Sul do País. Neste contexto, muitas usinas de São Paulo estão fora de mercado spot, avaliando se as possíveis perdas na produção chegam a comprometer os volumes de açúcar já contratados. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)