AÇÚCAR/CEPEA: Indicador inicia março na casa dos R$ 80,00/saca

Cepea, 10/3/2020 – As cotações do açúcar cristal comercializado no spot paulista mantiveram-se praticamente estáveis entre o fim de fevereiro e o início de março, oscilando entre R$ 80,00 e R$ 81,00 por saca de 50 kg. A dinâmica do mercado também seguiu inalterada, com oferta restrita de cristal nesse período de entressafra. Segundo colaboradores do Cepea, mesmo com alguns compradores fora do mercado por estarem abastecidos, a liquidez se manteve estável. De 2 a 6 de março, a média do Indicador CEPEA/ESALQ, cor Icumsa de 130 a 180, mercado paulista, foi de R$ 80,80/sc, pequena queda de 0,14% frente à da semana anterior. Com relação à safra 2020/2021, algumas usinas do estado de São Paulo (28% da amostra consultada pelo Cepea) devem iniciar a moagem já neste mês. Até o fim de abril, praticamente todas as usinas paulistas devem estar produzindo. Mesmo assim, segundo pesquisadores do Cepea, a oferta de açúcar não deve se alterar de imediato, visto que os primeiros lotes de cana-de-açúcar são direcionados para a produção de etanol. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br