AÇÚCAR/CEPEA: Indicador do cristal volta a cair em SP

Cepea, 16/05/2023 – O preço do açúcar cristal praticado no mercado spot do estado de São Paulo voltou a cair na última semana. Segundo pesquisadores do Cepea, mesmo que muitas usinas ainda priorizem a entrega do açúcar previamente contratado, alguns poucos lotes de cristal da nova temporada 2023/24 já começam a ser disponibilizados no mercado spot. Assim, compradores estão mais resistentes em pagar os altos preços pedidos por agentes de usinas. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado