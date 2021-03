AÇÚCAR/CEPEA: Fevereiro termina com menor oferta e açúcar valorizado

Cepea, 2/3/2021 – Na última semana de fevereiro, usinas paulistas continuaram firmes nos preços pedidos pelo açúcar, além de restringirem a oferta de lotes para vendas no mercado spot. O compromisso com a entrega dos contratos feitos antecipadamente, tanto para o mercado interno quanto para o externo, tem fortalecido a posição das usinas nesta entressafra 2020/21. Além disso, cálculos do Cepea mostraram que, pela segunda semana consecutiva, as exportações continuaram remunerando mais que as vendas internas. No geral, a liquidez no mercado spot de São Paulo foi baixa ao longo da última semana. De 22 a 26 de fevereiro, a média do Indicador CEPEA/ESALQ, cor Icumsa de 130 a 180, mercado paulista, foi de R$ 109,66/saca de 50 kg, alta de 2,37% em relação à média de 17 a 19 de fevereiro (R$ 107,12/saca de 50 kg). Fonte: www.cepea.esalq.usp.br