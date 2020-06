AÇÚCAR/CEPEA: Com açúcar estocado, interesse comprador na commodity diminui

.

Cepea, 30/6/2020 – Os trabalhos de campo da nova safra de trigo seguem avançando, com o clima no Sul do País favorecendo o crescimento e o desenvolvimento da cultura. Neste ritmo, estimativas indicam aumentos na área, no rendimento e, consequentemente, na produção. Conforme dados da Seab/Deral, o semeio de trigo no Paraná chegou a 89% da área estimada para o estado, e, das lavouras implantadas, 88% apresentam boas condições, 10%, condições médias e 2%, ruins. Diante disso, as estimativas de produção foram elevadas para 3,672 milhões de toneladas, contra 3,537 milhões de toneladas no relatório anterior. A área plantada no PR deve ser de 1,13 milhão de hectares, ante 970,8 mil ha em 2019, ou seja, crescimento de 16,4%. No Rio Grande do Sul, de acordo com a Emater, as condições e as previsões climáticas favoráveis nas regiões de cultivo estão contribuindo para a implantação da cultura. Com o andamento positivo no Sul do País, as negociações de trigo – referentes à próxima safra – avançam no mercado interno. Nesse cenário, levantamento do Cepea mostra que os preços do trigo seguem em alta na maioria das regiões acompanhadas, impulsionados pela baixa oferta doméstica e pela valorização do dólar frente ao Real. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br