AÇÚCAR/CEPEA: Baixa oferta sustenta preço do cristal

Cepea, 21/7/2020 – O preço médio do açúcar cristal se manteve firme no mercado spot do estado de São Paulo na última semana, na casa dos R$ 77,00/saca de 50 kg. Segundo colaboradores do Cepea, mesmo com a maior produção na atual safra, a prioridade que vem sendo dada às exportações, devido à elevada taxa de câmbio, tem limitado a oferta do adoçante no mercado doméstico, sustentando os preços, especialmente do produto de melhor qualidade (Icumsa 150). Assim, entre 13 e 17 julho, a média do Indicador CEPEA/ESALQ, cor Icumsa de 130 a 180, mercado paulista, foi de R$ 77,47/saca de 50 kg, elevação de 0,95% em relação à anterior (R$ 76,74/sc). A alta dos preços do açúcar de melhor qualidade no mercado de São Paulo, juntamente com a desvalorização do demerara na Bolsa de Nova York (ICE Futures), fez com que a paridade do mercado interno recuperasse a vantagem sobre o externo. Assim, as vendas domésticas remuneraram 3,34% a mais do que as externas na última semana. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br