Activision Blizzard: quase mil funcionários assinam carta contra líderes

Reprodução Governo da Califórnia processa Activision Blizzard por cultura de “assédio sexual constante”

Quase mil funcionários da Activision Blizzard assinaram uma carta denunciando os executivos da empresa, de acordo com a Bloomberg. Na semana passada, a empresa foi processada por assédio sexual e discriminação de gênero nos Estados Unidos.

Dona da empresa que publica jogos famosos como Call of Duty e World of Warcraft, a Activison Blizzard é alvo de diversas acusações. Agora, os funcionários se uniram para assinar uma carte que afirma que “nossos valores como funcionários não são refletidos com precisão nas palavras e ações de nossa liderança”.

Depois dos executivos apenas declararem que negam as acusações de assédio, os funcionários pediram, na carta, que eles “reconheçam a seriedade dessas alegações e demonstrem compaixão pelas vítimas de assédio e agressão”.

“Não seremos silenciados, não ficaremos de lado e não desistiremos até que a empresa que amamos seja um local de trabalho do qual todos possamos nos sentir orgulhosos de fazer parte novamente. Nós seremos a mudança”, escreveram os quase mil funcionários e ex-funcionários. Ao todo, a Activizon Blizzard tem 10 mil empregados. Abaixo, leia a carta na íntrega:

“Para os líderes da Activision Blizzard,

Você viu?

Nós, abaixo assinados, concordamos que as declarações da Activision Blizzard, Inc. e seu consultor jurídico sobre o processo DFEH, bem como a declaração interna subsequente de Frances Townsend, são abomináveis ​​e insultuosas para tudo o que acreditamos que nossa empresa deveria representar. Para colocar de forma clara e inequívoca, nossos valores como funcionários não são refletidos com precisão nas palavras e ações de nossa liderança.

Acreditamos que essas declarações prejudicaram nossa busca contínua por igualdade dentro e fora de nosso setor. Categorizar as alegações feitas como “distorcidas e, em muitos casos, falsas” cria uma atmosfera empresarial que descrê as vítimas. Também lança dúvidas sobre a capacidade de nossas organizações de responsabilizar os agressores por suas ações e promover um ambiente seguro para que as vítimas se apresentem no futuro. Essas declarações deixam claro que nossa liderança não está colocando nossos valores em primeiro lugar. Correções imediatas são necessárias do mais alto nível de nossa organização.

Os executivos de nossa empresa alegaram que ações serão tomadas para nos proteger, mas em face das ações legais – e das respostas oficiais preocupantes que se seguiram – não confiamos mais que nossos líderes colocarão a segurança dos funcionários acima de seus próprios interesses. Afirmar que este é um “processo verdadeiramente sem mérito e irresponsável”, ao mesmo tempo que ver tantos funcionários atuais e ex-funcionários falarem sobre suas próprias experiências em relação a assédio e abuso, é simplesmente inaceitável.

Solicitamos declarações oficiais que reconheçam a seriedade dessas alegações e demonstrem compaixão pelas vítimas de assédio e agressão. Apelamos a Frances Townsend para cumprir sua palavra de renunciar como patrocinadora executiva da Rede de Mulheres Funcionárias da ABK como resultado da natureza prejudicial de sua declaração. Convocamos a equipe de liderança executiva para trabalhar conosco em esforços novos e significativos que garantam que os funcionários – assim como a nossa comunidade – tenham um lugar seguro para falar e se apresentar.

Apoiamos todos os nossos amigos, companheiros de equipe e colegas, bem como os membros de nossa comunidade dedicada, que sofreram maus-tratos ou assédio de qualquer tipo. Não seremos silenciados, não ficaremos de lado e não desistiremos até que a empresa que amamos seja um local de trabalho do qual todos possamos nos sentir orgulhosos de fazer parte novamente. Nós seremos a mudança”.