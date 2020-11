Acorrentados há 70 horas, estudantes ocupam UFPB contra reitor de Bolsonaro

TripAdvisor Ilha de Marajó, no Pará

Um padre de uma paróquia de São Sebastião da Boa Vista, na ilha de Marajó , no estado do Pará, foi assaltado em alto mar enquanto viajava de barco para realizar uma missa, no último sábado (7).

Dois ladrões surpreenderam o religioso, que estavam em outra embarcação, e armados com pistola, anunciaram o assalto, levando R$ 500, um relógio e a mochila do padre Mateus Tavares dos Santos, que prestou depoimento à polícia.

Além de subtrair seus bens, os bandidos obrigaram Mateus a retirar o colete salva-vidas e pular na água, e depois, seguiram fuga em outro barco.

O Sacerdote contou que ficou por mais de 15 minutos dentro do rio, e sem forças, começou a rezar. Pouco tempo depois, a embarcação dos assaltantes retornou ao lugar, e um deles questionou o padre: “Tu é padre mesmo?”.

Com o aceno positivo, ele ajudou o religioso, o colocando dentro do barco. Após, levaram Mateus até as margens do rio, onde ele foi socorrido por populares da comunidade da ilha Jararaca.

Os ladrões ainda não foram localizados , e policiais do 9º batalhão da região de Marajó atuam para encontrá-los.