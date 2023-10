Acordo Mercosul-UE: reunião entre negociadores tem ‘bons avanços’

Unsplash/Alexandre Lallemand Mercosul e União Europeia avançam em negociações

Representantes do Mercosul e da União Europeia (UE) alcançaram “bons avanços” nas reuniões presenciais realizadas nos últimos dias em Brasília sobre um acordo de livre comércio entre os blocos, revelou à ANSA uma fonte do Ministério das Relações Exteriores nesta quinta-feira (5).

Segundo o relato, “houve bons avanços” nas reuniões “técnicas” entre os negociadores do Mercosul e da UE, porém, “não podemos revelar a substância dos avanços porque as negociações estão em curso”.

A fonte lembrou que o encontro presencial no Palácio do Itamaraty teve, entre seus objetivos, “aparar as arestas” em temas como “meio ambiente, compras governamentais e aspectos jurídicos do acordo”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atual mandatário do Mercosul, manifestou o interesse em assinar o acordo ainda em 2023, mas considera “inaceitável” um documento adicional sobre metas ambientais proposto por Bruxelas no começo do ano.

Em setembro, o mandatário reiterou que, no acordo, “não abre mão das compras governamentais”. No entanto, a fonte diplomática revelou que, tendo em conta o “saldo positivo” das conversas desta semana, os negociadores sul-americanos e europeus terão mais encontros virtuais em breve e “mais uma reunião presencial” deve acontecer no final de outubro.

