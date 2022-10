Acompanhado de Tarcísio, Bolsonaro visita o Santuário de Aparecida

Alan Santos/PR Presidente Jair Bolsonaro (PL) ao lado do ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos)

O presidente da República e candidato a reeleição Jair Bolsonaro (PL) visita na tarde desta quarta-feira (12) a cidade de Aparecida, no interior de São Paulo .

Ao lado de seu ex-ministro da Infraestrutura e candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas , o chefe do Executivo deve chegar por volta das 14h ao Centro da cidade e logo depois assisir à uma missa no Santuário Nacional de Aparecida.

O mandatário que se declara católico, tem direcionado grande parte de sua campanha a consolidar o apoio do eleitorado evangélico .

Pela manhã, Bolsonaro esteve na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e compareceu na inauguração de um templo da igreja evangélica Mundial do Poder de Deus , do apóstolo Valdemiro Santiago.

O governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também participou do evento junto do mandatário que discursou durante cinco minutos e pediu uma “oportunidade” no segundo turno das eleições 2022, que ocorrerá em 30 de outubro, para continuar governando o Brasil.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Política