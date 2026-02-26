Ações resultam em apreensões de entorpecentes e veículo recuperado em Guarapari

No início dessa quarta-feira (25), na região da Praia do Morro, durante patrulhamento, a equipe recebeu denúncia de que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes na orla. Em ponto de observação, os militares visualizaram movimentação típica do tráfico, sendo constatado que o suspeito escondia o material em canteiro da via pública. Com apoio da equipe K9, o cão de faro indicou positivamente o local, sendo apreendidos 25 pinos de cocaína, 25 pedras de crack e R$ 40,00 em espécie. O suspeito foi detido e encaminhado à 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

Mais tarde no bairro São José, após denúncia anônima, dois indivíduos foram abordados em local já conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes. Após buscas e apoio da guarnição K9, foram apreendidos 14 pinos de cocaína, 11 pedras de crack, 5 buchas de maconha, R$223,00 em espécie, além de 2 aparelhos celulares. Os suspeitos foram detidos e conduzidos à autoridade policial.

Já no centro da cidade, a Polícia Militar foi acionada para averiguar a possível ocultação de uma bicicleta elétrica no interior de uma obra. No local, dois indivíduos foram abordados após tentativa de evasão. A bicicleta elétrica foi recuperada e apresentada na delegacia para as providências cabíveis.

O 10º Batalhão reforça seu compromisso com o enfrentamento ao tráfico de drogas, a repressão aos crimes patrimoniais e a promoção da segurança pública em Guarapari, atuando de forma técnica, proporcional e dentro dos preceitos legais.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES