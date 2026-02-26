Ações do BME resultam em apreensões de drogas em Cariacica e Vitória

No decorrer desta semana, o Batalhão de Missões Especiais (BME) realizou novas ações operacionais em municípios de Cariacica e Vitória, alcançando resultados relevantes no combate ao tráfico de drogas e na preservação da ordem pública.

Em Cariacica, durante patrulhamento na região de Itacibá, um indivíduo foi detido por tráfico de entorpecentes, sendo apreendidos diversos pinos de cocaína, além de crack, maconha, PAC, lança-perfume e dinheiro em espécie. Ainda no município, na região de São Benedito, equipes apreenderam cocaína, maconha, PAC e valores em dinheiro. Já no bairro Oriente, foram recolhidos entorpecentes do tipo cocaína, maconha, crack e loló.

Na capital, no bairro Gurigica, o patrulhamento resultou na apreensão de skank, maconha, PAC, cocaína e crack, todos prontos para comercialização.

O detido e os materiais apreendidos foram encaminhados aos plantões policiais das respectivas localidades para registro das ocorrências e adoção das medidas legais cabíveis.

As ações evidenciam a atuação contínua do BME na retirada de entorpecentes de circulação, no enfrentamento qualificado ao tráfico e na promoção da segurança das comunidades, reafirmando o compromisso da unidade com a proteção da sociedade capixaba.

