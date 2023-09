Ações de formação orientam agentes culturais na elaboração de projetos para os editais da Lei Paulo Gustavo

A partir desta segunda-feira (25), a Secretaria da Cultura (Secult) e o Observatório do Cinema e Audiovisual Capixaba (Ocac), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), realizam uma série de ações de formação de agentes culturais, a fim de orientar quanto à apresentação de propostas aos editais da Lei Paulo Gustavo (LPG), nas esferas municipal e estadual.

A iniciativa, que conta com apoio do Sistema RTV-ES e da Secretaria de Cultura da Ufes, pretende ter um amplo alcance, abrangendo sobretudo territórios do Norte, Centro e Sul do Espírito Santo, a partir de atividades presenciais e on-line.

Os conteúdos vão abordar o sistema Mapa Cultural ES e o cadastro de proponentes que ainda não têm conta nessa plataforma. Além disso, serão apresentados os elementos a serem preenchidos em algumas linhas e editais lançados pelo Secult – preferencialmente curta-metragem, cultural digital e outro não relacionado ao audiovisual).

As ações de formação contemplam ainda oficinas de elaboração de projetos, que tratam desde os elementos criativos e textuais até a elaboração de orçamento e cronograma para apresentação aos editais. São oficinas mais genéricas, que visam dar conta dos editais do Estado, mas também abordam uma perspectiva que se enquadra no formato dos editais municipais.

Subsecretária de Estado de Políticas Culturais, Carolina Ruas afirma que o objetivo é ampliar o acesso aos recursos dos editais de cultura, para que mais realizadores possam estruturar seus projetos e oferecer conteúdos de qualidade à população – especialmente nos editais da Lei Paulo Gustavo, que trouxe ações afirmativas e acessibilidade para o centro do debate.

“Nosso foco são os grupos que, historicamente, estão mais à margem do processo. Por isso, priorizamos alguns territórios onde possamos apresentar os editais como uma oportunidade de tirar os projetos da gaveta e concretizar as ideias, porque é preciso que essas pessoas se apropriem e ocupem esses espaços”, ressalta.

De acordo com o professor do Departamento de Comunicação Social da Ufes Arthur Fiel, neste momento de reconstrução do Ministério da Cultura (MinC) e de retomada de políticas culturais em âmbito nacional, a participação ativa das universidades públicas é crucial à promoção de debates acerca do fomento cultural e ao desenvolvimento de ações de formação, a fim de promover e ampliar o acesso aos recursos.

“É hora de unir forças com os gestores e fazedores de cultura de todo o estado, para fazer com que, além dos recursos, também cheguem às comunidades e aos coletivos artísticos de todo o Espírito Santo saberes que possibilitem a eles acesso aos recursos efetivamente disponibilizados. Promover, fomentar e tornar a cultura acessível é fundamental”, enfatiza o professor, que também coordena o Ocac.

Sobre o Ocac

Coordenado pelo professor Arthur Fiel, o projeto de extensão Observatório do Cinema e Audiovisual Capixaba (Ocac) tem como objetivo reunir informações e resultados de chamadas públicas e pesquisas científicas relacionadas ao campo do cinema e audiovisual no Brasil e no Espírito Santo, a fim de sustentar o desenvolvimento de ações estratégicas que fomentem o desenvolvimento do audiovisual nacional e local.

Entre as ações previstas, estão publicações de estudos, análises e sistematização de dados acerca dos resultados e impactos das políticas públicas direcionadas ao audiovisual, além do desenvolvimento ações de extensão que visem à qualificação de profissionais do setor – agentes culturais, gestores públicos e demais envolvidos no arranjo produtivo do audiovisual.

Programação:

Formação para elaboração de projetos audiovisuais e culturais

25/09 (segunda-feira)



Live sobre os editais da Lei Paulo Gustavo para o setor audiovisual

Horário: das 19h às 21h

Link de acesso em breve



26/09 (terça-feira)



Reunião on-line com representantes do circo

Horário: das 14h às 16h

Link de acesso

Live sobre os editais da Lei Paulo Gustavo para os demais setores

Horário: das 19h às 21h

Link de acesso em breve



27/09 (quarta-feira)



Reunião on-line com representantes das comunidades remanescentes quilombolas

Horário: das 16h às 18h

Link de acesso

Aula aberta sobre elaboração de projetos culturais para a Lei Paulo Gustavo

Presencial

Horário: das 19h às 22h

Local: Auditório do Centro de Artes da Ufes, Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória

Aberto ao público

28/09 (quinta-feira)



Oficina de elaboração de projetos culturais para a Lei Paulo Gustavo

Presencial

Horário: das 14h às 18h

Local: Campus da Ufes em Alegre, Alto Universitário, s/n, Guararema, Alegre

Aberto ao público

29/09 (sexta-feira)



Oficina de elaboração de projetos culturais para a Lei Paulo Gustavo

Presencial

Horário: das 14h às 18h

Local: Polo UAB de Conceição da Barra

Aberto ao público

30/09 (sábado)



Oficina de elaboração de projetos culturais para a Lei Paulo Gustavo

Presencial

Horário: das 13h às 18h

Local: Associação Indígena Tupiniquim Guarani, Rodovia Primo Bitti, s/n, Caieiras Velha, Aracruz

Aberto ao público

02/10 (segunda-feira)



Oficina de elaboração de projetos culturais para a Lei Paulo Gustavo

Presencial

Horário: das 14h às 18h

Local: Campus da Ufes em São Mateus, Rodovia BR-101 Norte, Km 60, Bairro Litorâneo, São Mateus

Aberto ao público

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Secult

Tiago Zanoli / Danilo Ferraz / Karen Mantovanelli / Juliana Nobre

Telefone: (27) 3636-7111

Whatsapp: (27) 99753-7583

[email protected] / [email protected]

Fonte: GOVERNO ES