Ações da Qualicorp caem mais de 15% após divulgação do balanço

Sophia Bernardes Em dia amargo na Bolsa, ações da Qualicorp (QUAL3) caem mais de 15% após divulgação do balanço

Nesta quarta-feira (11), as ações da Qualicorp (QUAL3) se encontram em destaque após registrarem uma queda de 15,57%, chegando a R$ 20,50.

A companhia líder em gestão, comercialização e administração de planos de saúde registrou uma queda no lucro do segundo trimestre de 2021. Com efeito, principalmente, das grandes despesas financeiras e campanhas de vendas.

O lucro no intervalo entre abril e junho acumulou R$ 90,3 milhões, um tombo de 28,4% em comparação com o mesmo período de 2020.

Você viu?

Registros do 2T21 da Qualicorp

Apesar de ter apresentado um crescimento de 6,9% por ano da receita líquida, em R$ 517,2 milhões, houveram descontos em maiores despesas como o investimento no marketing da companhia.

Desse modo, o lucro antes dos descontos de juros, impostos, depreciação e amortização caiu 19,9%, alcançando R$ 234 milhões, o que repercutiu em grandes iniciativas da Qualicorp para acelerar as vendas e divulgações.

Confira a reportagem completa aqui