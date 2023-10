Ações da Polícia Militar em Guarapari resultam na apreensão de drogas e na detenção de suspeito de veículo com restrição de furto/roubo

Nesta terça-feira (17), os militares do 10° Batalhão de Polícia Militar realizaram duas ações bem-sucedidas que resultaram na apreensão de drogas e na detenção de um indivíduo com um veículo com restrição de furto/roubo.

A primeira ação ocorreu durante a manhã no bairro Kubitschek, quando os militares estavam em patrulhamento na rua Vital Brasil. Ao visualizarem alguns indivíduos que, ao perceberem a presença policial, evadiram-se do local, os militares decidiram realizar buscas devido ao histórico de intenso tráfico na região. Com o apoio da equipe do K9, os policiais lograram êxito em localizar 24 buchas de maconha, 16 pinos de cocaína e cinco pedras de crack.

Na segunda ação, durante a noite, os militares receberam um chamado para verificar um veículo VW/Gol vermelho que havia acionado o cerco inteligente no bairro Perocão, seguindo em direção ao bairro Praia do Morro. O veículo foi localizado e abordado na avenida Paris, no bairro Praia do Morro. O condutor, ao ser questionado sobre o veículo, informou que o havia adquirido aproximadamente dois meses atrás de um homem, porém não tinha mais informações referente ao vendedor.

Tanto o material apreendido na primeira ação quanto o indivíduo detido na segunda ação foram encaminhados à 5ª Delegacia Regional de Guarapari. O veículo foi removido ao pátio credenciado do DETRAN para as medidas legais cabíveis

