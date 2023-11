Ações da PM resultam na apreensão de armas de drogas na Serra

Nessa quinta-feira (16), ações dos militares do 6º Batalhão resultaram na apreensão de uma arma de fogo, munições e entorpecentes.

Durante patrulhamento no bairro São Geraldo, militares se depararam com um suspeito e prontamente realizaram a abordagem. Com ele foi apreendida uma pistola calibre 380 com 12 munições, além de 18 pinos de cocaína, duas buchas de maconha e R$ 29,80 em espécie.

No mesmo bairro, no cumprimento de um mandado de busca e apreensão, militares da Força Tática apreenderam um carregador de metralhadora, 22 munições calibre 380 e uma munição calibre 38. Um indivíduo foi detido.

Em Jardim Limoeiro, especificamente na área conhecida como Paredão, militares obtiveram êxito em apreender 208 pedras de crack, 104 pinos de cocaína e 10 buchas de maconha. Não houve detidos.

Os detidos e os materiais apreendidos nas ocorrências foram encaminhados para a Delegacia de plantão no município.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES