Ações da PM no fim de semana resultam em apreensão de drogas em São Mateus

O tráfico de drogas sofreu um revés neste final de semana em São Mateus, resultado de ações de policiais do 13º Batalhão. As apreensões aconteceram na estrada de Barra Nova, Pedra D’Água e Morada do Ribeirão. O destaque das operações foi a eficiência do cão Jhoy que ajudou na localização de drogas.

Em relação ao intenso comércio ilícito de drogas na rua Córrego do Riacho, no bairro Pedra D’Agua, a RP 3413 (equipe K9) deslocou até o referido local para patrulhamento de praxe. Quando a viatura entrou na rua, um nacional com camisa verde saiu de um mato e quando ele avistou os policiais, dispensou uma sacola, que foi jogada no mato. Outro indivíduo com camisa clara (listrada), saiu de um beco e andou em direção a viatura e depois parou ao lado de outro suspeito.

Diante da suspeita foi empregado o semovente Jhoy nos locais de onde os dois suspeitos saíram e o cão indicou os três pontos contendo drogas.

O primeiro ponto foi o beco em que JH saiu, foi encontrado um pacote contendo de 30 buchas de substância análoga a maconha e 44 pedras de substância similar a crack. Segundo a PM, o beco era pequeno e que não havia residência e estava com bastante mato e sujeiras.

O segundo ponto foi no local em que o suspeito de iniciais E.A jogou o pacote, tratando-se de vários micro-tubos de eppendorf vazios e um embrulho contendo aproximadamente 16 gramas de cocaína. O terceiro ponto foi próximo de onde foi encontrado os micro-tubos, sendo seis buchas de maconha e R$ 370,00.

Diante o flagrante, os detidos foram conduzidos, sem lesões, para a 18ª Delegacia de Polícia Civil de São Mateus para que fossem tomadas as providências legais cabíveis ao caso.

MORADA DO RIBEIRÃO

No Bairro Morada do Ribeirão policiais da RP 4405, durante patrulhamento preventivo avistou um homem saindo da residência número 318, da rua Casulo dos Caracóis, que ao ver a viatura correu e dispensou uma caixa com munições debaixo de um veículo (contendo 38 munições do calibre .38 especial) que estava estacionado na frente da casa.

Na abordagem o suspeito de iniciais R.P.A., já conhecido pelos militares pelo envolvimento com tráfico de drogas e, pelo hábito de frequentar pontos de venda de drogas do bairro, sendo encontrado com ele um papelote de maconha pronto para venda e consumo e R$ 685,00. Diante de tal flagrante às buscas foram estendidas à residência da qual Rafael saiu.

Para tal ação foi solicitado o apoio da guarnição RP 3413 e utilizando o K9 (cão farejador) foi localizado dentro da residência, no quarto de Rafael, uma sacola com uma porção grande de maconha. Após as diligências no interior da residência foram realizadas buscas no terreno que fica nos fundos da residência, sendo localizado uma sacola de pinos vazios utilizados para o preparo final e venda de entorpecentes. O proprietário da residência, o Sr. MAP, padrasto de R.P, foi levado à delegacia como testemunha da ação de revista realizada em sua residência.

ESTRADA DE BARRA NOVA

Na estrada de Barra Nova., três suspeitos foram detidos, depois que policiais da RP-3413 que estava fazendo um patrulhamento em Guriri receberam o comunicado de moradores que no local conhecido como Pinicão, estava havendo o tráfico.

Chegando ao local indicado os policiais avistaram os suspeitos e um deles arremessou um aparelho celular para um quintal. Tratava-se de um aparelho celular supostamente roubado.

Foi então que entrou em ação a cadela Jhoy que logo indicou dois pontos. No primeiro ponto estava a aproximadamente 50 metros dos abordados e continha 100 buchas de maconha, no meio de entulhos de construção civil. O segundo ponto indicado estava a cerca de 30 metros dos abordados, em um buraco no muro de alvenaria e se tratava da quantia de 12 buchas, cinco pinos de cocaína, oito pedras de crack e micro tubos de eppendorf vazios.

Ao serem indagados sobre a procedência das drogas, disseram que não eram deles. Diante o fato, T, J e J foram conduzidos, sem lesões, para a 18ª Delegacia de Polícia Civil de São Mateus para que fossem tomadas as providências legais cabíveis ao caso.

Cabe destacar que os três conduzidos foram algemados para resguardar a segurança dos policiais, de terceiros e dos próprios conduzidos como também para reduzir o risco de fuga. A guarnição, da RP-3413 recebeu o pronto apoio da RP 4457 para a realização da busca na área, e também apoio na ocorrência.