Ações da 14ª Companhia Independente resultam em prisões e apreensões em prol da segurança.

Nesta quarta-feira (21), a 14ª Companhia Independente realizou uma série de ações visando a segurança no trânsito e o combate ao crime. As operações resultaram na recuperação de quatro motocicletas roubadas, apreensão de drogas e na prisão de seis criminosos.

Por meio de ações de patrulhamento foi possível recuperar uma motocicleta no bairro residencial Jacaraípe, duas no bairro Enseada de Jacaraípe e uma no bairro Vila Nova de Colares.

Além das dessas ações, houve apreensão de drogas ilícitas. A ocorrência foi no Bairro São João, Grande Nova Almeida. No total, foram apreendidos 28 pinos de cocaína e 7 pedras de crack. Embora o infrator tenha conseguido fugir, será iniciada uma investigação a fim de identificar e prender o infrator.

Ao longo do dia houve a prisão de três infratores foragidos da justiça em diferentes localidades. As ações resultaram de abordagens estratégicas realizadas pelos policiais da unidade.

No bairro Manguinhos, um homem de 36 anos foi detido em virtude de um mandado de prisão por tráfico de drogas. Já no bairro Parque Jacaraípe, ocorreram mais duas prisões. Uma delas foi na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, onde serviço de inteligência identificou um homem de 41 anos que estava com mandado de prisão por homicídio. Horas depois, os policiais realizaram uma abordagem na Avenida Rio Branco e apreenderam um menor de 17 anos com mandado de busca e apreensão por tráfico.

As diversas operações, ao final, representaram um total de 221 pessoas abordadas, incluindo 68 automóveis e 85 motocicletas. Essa abordagem estratégica demonstra o compromisso da 14ª Companhia Independente com a segurança viária e a proteção da comunidade.

Essas ações realizadas pela 14ª Companhia Independente têm um impacto significativo na redução da criminalidade e na preservação da vida no trânsito. A colaboração entre as forças policiais e a população é fundamental para promover um ambiente seguro para todos. As denúncias sobre atividades ilícitas são essenciais nesse processo, destacando o papel ativo da sociedade no combate ao crime.

